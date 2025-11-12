Grand Juste à Marseille : L'Hôtellerie Réinventée dans un Ancien Couvent
C'est au sein du quartier vibrant et convoité de Notre-Dame-du-Mont, à Marseille, qu'un ancien couvent du XIXe siècle connaît une seconde vie sous le nom de Grand Juste.
C'est au sein du quartier vibrant et convoité de Notre-Dame-du-Mont, à Marseille, qu'un ancien couvent du XIXe siècle connaît une seconde vie sous le nom de Grand Juste.
Entre design affirmé, matériaux d’exception et savoir-faire revisité, la solaire masculine Automne/Hiver 2025 s’impose comme un manifeste de style. Minimaliste ou architecturée, technique ou couture, elle incarne une élégance maîtrisée, pensée pour l’homme moderne : curieux, affirmé, conscient de son allure.
Une sélection où chaque monture affirme sa personnalité, entre créativité, technique et désir d’exception.
Zone la plus fine et la plus expressive du visage, le contour des yeux révèle instantanément la fatigue, le stress ou le temps. Pour lui redonner éclat, fermeté et confort, ces soins ciblés associent biotechnologie, textures expertes et sensorialité absolue.
Une sélection pensée comme une couture du regard, entre précision, performance et lumière.