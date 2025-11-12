French Riviera

Grand Juste à Marseille : L'Hôtellerie Réinventée dans un Ancien Couvent

C'est au sein du quartier vibrant et convoité de Notre-Dame-du-Mont, à Marseille, qu'un ancien couvent du XIXe siècle connaît une seconde vie sous le nom de Grand Juste.

11.11.2025 by Maryia Hrytchanok
