De saison, réconfortante et bienveillante, la tarte aux figues rôties et mascarpone des soeurs TiL se décline avec le produit phare des soeurs TiL : la poudre zéro souci — un concentré d’extraits de fleurs et aubier de tilleul, de bardane, mélisse, vitamine B6 et minéraux. À la clé : un organisme purifié, un apaisement mental et physique optimal, un meilleur sommeil, une bonne digestion et une belle peau... Le tout en se faisant plaisir autour d'une recette savoureuse !