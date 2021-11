Quand les chefs retournent aux sources

À la croisée du développement durable, du locavorisme et de la diététique, un type de résistance culinaire apparaît, depuis les années 2000, porté par des chefs désireux de surprendre les palais avec les produits d’ici et d’ailleurs… ainsi que d’inscrire leur art dans une démarche éthique et minimaliste.