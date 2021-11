Recette de chef : les fingers de beaufort de Guy Martin

Avec ce qu'elle exige d'efforts , de sacrifices d'énergie et de talent aussi, la carrière de chef cuisinier carbure impérativement à la passion, à la joie et à la création. Donner du plaisir en cuisinant, composer des plats comme des éloges à la vie... Guidé par ce mantra hautement intime, ce métier ne connait pas de répit. La cuisine est affaire de générosité, de partage, de sentiments et pas seulement de savoir faire. Bienveillance qui a incité Guy Martin à nous livrer sa recette du moment..