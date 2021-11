Recette de chef : l'omelette aux chips d'Eric Frechon

Quand les restaurants tardent à rouvrir… Fond de frigo et beaucoup d’amour, les chefs redoublent d’inventivité pour « faire avec ce qu’on a», accommoder les restes, sublimer des produits simples, et éviter au maximum le gaspillage. Aujourd’hui, le Chef multi étoilé Eric Frechon nous dévoile la recette de son Omelette aux Chips ultra régressive et terriblement facile.