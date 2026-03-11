Food

Les cakes à partager de The French Bastards, nouvelle tentation gourmande

Avec quatre cakes signatures ultra-gourmands, The French Bastards célèbre le plaisir collectif et le goût du partage.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of The French Bastards
Crédits : Courtesy of The French Bastards

earring jewelry head person face adult female woman photography portrait

Be Well

Chin filler : quand la nouvelle architecture du visage passe par le menton

Longtemps négligé, le menton s’impose aujourd’hui comme un point d’équilibre essentiel du visage, au cœur des nouvelles approches de la médecine esthétique.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
indoors room waiting room reception room chair furniture painting couch home decor person

Joaillerie

Codognato, seul joaillier invité par Dries Van Noten pour sa fondation à Venise

À Venise, la Maison Codognato participe à l’exposition inaugurale de la fondation Dries Van Noten, célébrant la beauté comme acte de création et de résistance.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
cosmetics person makeup

Beauté

Dans la trousse de Lorelen Coriton, makeup artist incontournable du moment

Makeup Artist recherchée par les maisons de luxe et les talents de la scène, Lorelen Coriton impose une vision du maquillage à la fois élégante, minimaliste et profondément contemporaine.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
person candle

Pop Culture

"The Testament of Ann Lee" : Amanda Seyfried incarne celle qui voulait réinventer le monde

Portrait incandescent d’une mystique du XVIIIᵉ siècle, le film The Testament of Ann Lee fait revivre la radicalité spirituelle et politique d’une femme qui voulut créer un monde nouveau — en chantant et en dansant.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
fitness pilates sport working out adult female person woman cup

Be Well

Remise en forme : 3 exercices wellness pour sculpter, renforcer et réparer son corps

L'OFFICIEL dévoile les nouvelles approches du mouvement, entre puissance, précision et rééquilibrage, pour accueillir le printemps avec un corps plus fort et plus conscient.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
outdoors nature pool water swimming pool architecture building hotel countryside scenery

Voyage

Success Story : Les Chalets du Mont d'Arbois, refuge Mégevan d'exception

Fort d'une localisation idéale et de près d'un siècle de tradition, le complexe hôtelier s'impose parmi les adresses incontournables de la station Alpine.

10.03.2026 by L'Officiel Paris
topix fashion bestof essential autumn winter fashion collection paris horizontal clothing footwear shoe adult female person woman mobile phone phone paparazzi

Fashion Week

Chez Miu Miu, l'intimité du corps face à l'immensité du monde

Au cœur d’une forêt imaginée au Palais d’Iéna, Miuccia Prada signe pour Miu Miu une collection automne-hiver 2026-27 qui rapproche la mode du corps et explore l’intimité féminine avec délicatesse.

10.03.2026 by Pauline Borgogno