Le Taillevent, 80 ans d’excellence
Institution parisienne hors du commun, Le Taillevent célèbre ses 80 ans avec un menu anniversaire qui rejoue ses grands classiques, et prouve, une fois encore, que la véritable élégance ne se démode jamais.
Institution parisienne hors du commun, Le Taillevent célèbre ses 80 ans avec un menu anniversaire qui rejoue ses grands classiques, et prouve, une fois encore, que la véritable élégance ne se démode jamais.
Gardien d’un luxe sincère, le groupe Akan affiche une ambition loin des standards et compile une collection d’adresses ancrées dans le lien et la culture. À la tête de trois boutique-hôtels iconiques à Marrakech, Les Deux Tours, La Villa des Orangers et El Fenn, Akan signe une ‘’hospitalité habitée’’ qui vise le cœur. Ou trois façons infiniment séduisantes de vivre la ville ocre.