De Louis Vuitton à Gucci : 3 cafés et restaurants de luxe à visiter une fois dans sa vie

Les maisons de luxe s'aventurent de plus en plus du côté de la scène gastronomique en ouvrant des restaurants et cafés conjuguant qualité gustative, hospitalité pure-luxe et sens du style afin d'offrir la meilleure expérience à ses clients. Cap sur trois spots incontournables alliant fashion et food.