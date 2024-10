Voyage

Pourquoi Megève est le nouveau repère des chefs

Oubliez Gstaad et Courchevel. Megève, avec ses 2 400 mètres d’altitude et ses 3200 habitants, offre l’une des scènes gastronomiques les plus excitantes de la haute montagne. Des étoilés consacrés au jeunes figure à suivre, portrait des 4 chefs qui valent à eux seule la location du forfait.