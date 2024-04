Victoria Beckham : l'interview entre souvenirs, mode et beauté

Après les lignes mode et beauté, "Posh Spice" lance une collection de trois parfums en collaboration avec le nez Jérôme Epinette. "Je vois le parfum comme une extension de ma garde-robe. Le choix dépend de l'endroit où vous allez, de ce que vous ressentez. Je passe beaucoup de temps à réfléchir à quoi porter, à choisir mon maquillage, et je pense que cette odeur résume et embellit tout le processus."