Ventes d’exception chez Tajan: bijoux, montres, mode

C'est le rendez-vous estival que les élégant(e)s ne manqueront sûrement pas : la “Paris Precious Week” déploie dans l'édifice Art Déco de l’Espace Tajan un florilège de pièces de haute joaillerie, montres de collection et d’accessoires mode et vintage durant trois jours de ventes (2, 3 et 4 juillet), précédés de l'exposition des petites merveilles (à partir du 28 juin), ainsi que de rencontres avec les spécialistes de chaque département concerné. A vos agendas !