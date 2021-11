Tajan fait la révolution en 5D!

L'Officiel Art

Virée pop chez Tajan

L’emblématique Maison Tajan est à l’image de sa présidente, Rodica Seward : esthète, cosmopolite, en veille permanente. Née Roumaine dans un milieu francophile, Seward poursuit sa formation aux Etats-Unis où elle développe une expertise dans le domaine de la finance internationale, sans jamais se départir de ses passions initiales : l’art, le design, l’architecture. En acquérant fin 2003 la Maison de ventes parisienne, elle consolide ses liens avec la France et son engagement auprès des artistes et de l’art. Parmi les événements du calendrier, “L’Artiste et ceux qui le soutiennent” propose, sous l’entité Tajan ArtStudio, des expositions thématiques dont “Forever Pop” qui réunit de façon inédite les œuvres Pop Art d’Evelyne Axell (1935-1972) et les créations du designer contemporain Hubert Le Gall.