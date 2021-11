Tajan dévoile des dessins de mode de René Gruau

L'Officiel Art

Tajan fait la révolution en 5D!

Après sa vente d’arts décoratifs du XXe siècle du 20 novembre dernier où furent notamment proposés une rare lampe de salon par Tiffany, ainsi que plusieurs pièces signées Eugène Printz, la Maison Tajan présente deux ventes à retenir : Art d’après-guerre et contemporain (le 27 novembre) et art moderne (le 28 novembre). L’occasion de se rendre dans le splendide édifice art déco de la rue des Mathurins, à Paris, pour admirer les pièces exposées avant la vente, mais aussi de parcourir le catalogue numérique d’un genre nouveau puisqu’il met à profit une technique inédite de scanner des œuvres d’art (procédé Artmyn), qui permet une lecture en 5D, marquant une nouvelle étape dans la présentation et la vente aux enchères des œuvres.