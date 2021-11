Une journée à Gustavia avec le top Devon Windsor

Entre un shooting pour Victoria Secret, l’enregistrement de son émission “Model Squad” sur E! Entertainment et la spectaculaire demande en mariage de son fiancé Jonathan Barbara, le créateur d’Alexis, le top-modèle Devon Windsor nous fait l’honneur d’une visite pour une ballade sur sa plage préférée de Lorient et une addictive expérience shopping dans les plus belles boutiques de Gustavia.