Industry Trends

Comment Coperni s’est-il hissé au top de l’Insta-game ?

Reconnaissable entre mille avec son prêt-à-porter radical et son lexique hi-tech, le label Coperni investit une fois de plus, de façon la plus ludique qui soit, la plateforme sociale Instagram pour présenter sa collection. Vous êtes à un clic de devenir accro.