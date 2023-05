Femmes Sabrina Impacciatore : "J’ai une vision très spirituelle de la vie" La deuxième saison de “The White Lotus” l’a rendue célèbre en Amérique. Son secret ? L’intelligence, l’autodérision, le dévouement et une bonne dose d’énergie spirituelle.

Haut bustier et pantalon découpés, FERRAGAMO ; collier et bracelets, TIFFANY & Co.