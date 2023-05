Femmes Nana Komatsu : "Chanel m’a donné ma chance, il y a quelque chose de filial entre nous" À tout juste 27 ans, l’actrice japonaise représente depuis plus de neuf ans la maison Chanel à l’international. L’écrivain Matthieu Peck l’a rencontrée au fond d’une cour parisienne, parmi les flashs photographiques.

Veste en popeline brodée de perles et de sequins, pantalon en dentelle de coton imprimée, colliers en métal, bois, perles de verre et strass, colliers en métal, perles de verre et résine, bague en métal, perles de verre et strass, lunettes de soleil et souliers à lacets en cuir et cuir verni, COLLECTION MÉTIERS D’ART CHANEL – DAKAR.