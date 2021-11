Cécile Cassel prend la pose pour L'Officiel Voyage

Après deux albums remarqués et remarquables (My Name Is et Rather Than Talking), Cécile Cassel, alias Hollysiz, a posé ses valises à Biarritz sur la côte basque pour écrire son troisième. Un opus aux colorations plus soul à paraïtre dans quelques mois avec en bonus une chanson inspirée d'un voyage en polynésie. Entre sessions de surf et d'écriture, la bombe platine a pris la pose pour L'Officiel Voyage. Rémisniscences de ses multiples périples à travers la France et le monde lors de ses tournées marathon.