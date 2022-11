Pop Culture

Comment écarter la concurrence quand on sort avec un DJ

Il est grand, jeune, beau, vous plaît beaucoup, répond à vos textos dans la demi-heure, et votre mère va l’adorer. Le problème ? Il est DJ. Il travaille la nuit, dans des bars, des clubs, décuplant pour vous les occasions d’être confrontée à une adversaire redoutable : la groupie du DJ. Parce que connaître sa cible, c’est la neutraliser avant qu’elle n’agisse, on vous donne quelques pistes pour garder la face. Et, au passage, votre nouveau mec.