Qui êtes-vous Elena Tkachenko ?

L’artiste et designer russe Elena Tkachenko expérimente avec les textiles et la tapisserie d'abord, mais aussi avec la peinture ou encore la photographie à Saint-Pétersbourg où elle vit. Elle a présenté cette semaine sa dernière collection à paris, des châles conçus comme des œuvres d’arts, des passerelles de soie sculptées entre le passé et le futur.