Qui est Roxanne Varza, la protégée de Xavier Niel ?

Attention, talent ! À 33 ans, cette Américaine dirige STATION F, plus grand campus de start- up au monde et emblème du savoir-faire tech à la française, sis dans le XIIIe arrondissement de Paris. Fille d’intellectuels iraniens installés aux États- Unis après la révolution islamique, ce pur produit de la Silicon Valley formé à UCLA fut directrice de l’accélérateur Microsoft Ventures et de Techcrunch France avant de devenir la protégée de Xavier Niel.