Elle comptabilise 5.4 millions d’abonnés sur TikTok, 15.9 millions sur Instagram et 13.9 millions sur YouTube. Nikkie Tutorials est la créatrice de contenus transgenre la plus douée de sa génération, et elle conquiert désormais le Festival de Cannes. L’OFFICIEL l’a rencontrée pour parler mode et réseaux sociaux.