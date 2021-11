On a partagé un petit-déjeuner avec Caroline Belhumeur, directrice artistique de VINCE

Adepte du "less is more", la britannique Caroline Belhumeur insuffle, depuis 2017, sa vision épurée du style ainsi que son goût prononcé pour l'art, le design et l'architecture au sein du label californien haut de gamme VINCE. Repérée par Calvin Klein himself alors qu'il parcourait les universités anglaises en quête de talents, elle suit le maître du minimalisme dans le New York des années 80, marquant ainsi le point de départ de sa carrière. Aussi touchée par la flamboyance d'un David Bowie que le pragmatisme d'une artiste telle Valentine Schlegel, Caroline Belhumeur se distingue par son approche cérébrale et sophistiquée de la mode. Rencontre.