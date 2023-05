Alerte, le Festival de Cannes approche (et ce, dangereusement) ! Si les mois ont défilé plus vite qu'il n'y paraît et que vous n’avez pas encore eu le temps et vous y préparer, n’ayez crainte : L’OFFICIEL a plus d’un tour dans son sac. Du soin du visage express à la séance d’épilation : voici nos bonnes adresses pour magnifier sa beauté avant le grand jour.