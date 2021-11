Pharrell, Iris Law, Soo Joo Park... ils étaient tous à l'after-party CHANEL à Tokyo

C'est au cœur d’une atmosphère industrielle qu'ambassadeurs et amis de la Maison CHANEL ont célébré l’ouverture de l’exposition Mademoiselle Privé à Tokyo. Dessinée d'un néon rose, la silhouette de Gabrielle Chanel a donné le ton d'une soirée branchée marquée par les performances de Rina Sawayama et Pharrell Williams, suivies des DJ sets de Soo Joo Park, Lono Brazil III et Mike Larson. Retour en images sur l'after-party la plus chic de l'année (le jetlag en moins).