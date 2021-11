Hommes

Non, le monogramme n'est pas over

On l’associe (trop) souvent à un yacht plein de politiciens bedonnants, le cigare au bec, et de jeunes blondes à fortes poitrines. Ou aux vendeurs de contrefaçons autour du métro Barbès. Le monogramme, emblème du consumérisme des années 2000, n’est pas mort, et revendique plus que jamais son statut d’intemporel, aidé par le retour en force de la street culture.