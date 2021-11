Les 7 tendances mode repérées sur les défilés Croisière 2022

Le 17 juin dernier, Dior s'emparait du Stade panathénaïque d'Athènes pour présenter son défilé Croisière 2022. Une collection hommage aux déesses grecques, qui a permis d'offrir une nouvelle interprétation mode à l'iconique veste Bar, symbole de la silhouette New Look de Christian Dior. On vous dévoile tous ses secrets de confection.