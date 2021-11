Hailey Gates est de celles qui comptent. Mannequin, actrice, journaliste et réalisatrice, la New-Yorkaise a été sacrée comme l’une des 500 artistes les plus influentes de sa génération par le média Business of Fashion. Rien d’étonnant : en Janvier 2019, la jeune femme a frappé fort en réalisant le court métrage "Shako Mako", le 17e volet de la série Miu Miu Women's Tales qui donne du pouvoir aux réalisatrices.