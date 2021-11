Comment porter le monochrome cet hiver ?

Spécialement pour le centenaire de L’OFFICIEL, la mannequin et ifluenceuse Sasha Ray s'illustre vêtue d'une mode pointue au coeur des rues de Paris. Les lignes architecturales, l’asymétrie, le luxe brilliant… Tout est un jeu des contrastes : entre scintillant et la mat, classicisme et variation decouleurs, féminité délicate et style masculin. Pour autant, l’équilibre est irréprochable. Découvrez la Fashion Story imaginée par Sasha, justement intitulée Au Coeur de l'Actualité.