À peine rentrée du carnaval de Rio, on se demande comment ces somptueuses créatures exotiques dansent la samba effrénée tout juste habillées, corps sculptés et peaux lissées. Entretien avec deux grandes figures de la médecine et chirurgie esthétique à Rio de Janeiro : le Docteur Daniel Estrela et Cyro Hirano. L'OFFICIEL v ous offre leurs révélations.