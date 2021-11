The Minute Before #5 : Isabel Marant

C'est une Calamity Jane à la fois bourgeois-bohème et "destroy" que la plus Parisienne des créatrices françaises a fait défiler ce jeudi, entre les arbres du Jardin des Tuileries. Rencontre à chaud avec la créatrice et sa bande, Gigi Hadid et Kaia Gerber en tête.