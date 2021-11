Stella McCartney, printemps-été 2018 Menswear

Comme à son habitude, l'homme Stella McCartney revendique une certaine liberté stylistique. Lorsqu'il porte le smoking, on le retrouve resserré à la manière d'un jogging en bas, lorsqu'il porte le blouson en cuir, il est frangé comme un uniforme de Harley Davidson. Cool, sharp, il oscille quelque part entre Dalston et Savile Row, incarnant le parfait mélange de l'héritage sartorial anglais et de l'underground londonien. Qui se décline, depuis aujourd'hui, sur Instagram.