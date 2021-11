Proenza Schouler transforme l'essai

Pour leur second défilé parisien (un cru "prêt-à-porter" ancré dans le calendrier couture), Jack McCollough et Lazaro Hernandez accumulent les souvenirs de voyage. Plastrons aurifères, tuniques "tie and dye" et pardessus hippies... Le tout se porte la tête haute, sur le pavé de la capitale ou sur le sable californien.