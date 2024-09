En réponse à un monde où la mode de luxe est soumise à une pression sans précédent, Guram Gvasalia, directeur artistique de la griffe, a été inspiré par la récession économique mondiale et une base de consommateurs de plus en plus méfiants à l'égard d'une consommation incontrôlée. Cette collection printemps-été 2025 souligne la nécessité de repenser le sens de la mode dans un monde où les anciens systèmes s'effondrent.