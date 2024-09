"La banshee est enracinée dans l'histoire de McQueen, mais c'est aussi une histoire avec laquelle j'ai grandi et qui m'est donc profondément personnelle — je me souviens que ma mère en parlait en Irlande, décrivant le cri de cette figure solitaire et inquiétante. Pour moi, elle représente aujourd'hui quelque chose de réel et de puissant. L'idée de quelqu'un qui a des sentiments et qui est franc ; quelqu'un qui peut être considéré comme une force directrice", dévoile Seán McGirr, directeur artistique de la Maison britannique.