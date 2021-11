Persian Idea : la mode perse est en vogue

Hommes

Comment faut-il s'habiller pour le Pitti Uomo ?

Rendez-vous des élégants de ce monde, le Pitti Uomo attire, en plus des grands noms du luxe qui viennent y défiler, une faune toute particulière que l'on appelle les "peacoks". Esthètes locaux ou internationaux, ils errent dans les allées du Salon en quête de reconnaissance et dans un seul et même but : promouvoir le dandysme, le vrai. Leçon de mode 100% ritale avec 5 d'entre eux.