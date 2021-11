Femmes

Street style : les plus jolis looks aperçus à la Fashion Week de Copenhague

Du 28 au 31 janvier dernier, Copenhague vibrait au rythme de la Fashion Week avec les présentations des défilés des marques les plus en vue du moment comme Blanche, By Malene Birger, Ganni, ou encore Rains. Et si le show avait lieu sur le podium, il se faisait aussi sur les pavés. Focus sur les looks les plus jolis aperçus dans les rues de la capitale danoise.