Marni mélange les couleurs

Pour sa troisième collection à la tête de Marni, Francesco Risso réunit, dans un même vestiaire, l'élémentaire, le futuriste et l'ancestral. Vive ou plus discrète, la couleur est reine dans ce patchwork de manteaux-peignoirs et de robes mi-mollet, jalonné de motifs géométriques... ou plus inattendus.