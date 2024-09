"Un cœur brisé guérit, en fait : grâce au temps, à la résilience, à la prise de conscience et à l'acceptation de l'échec comme faisant partie de son propre chemin. Il y a des choses qui arrivent. Une femme sort plus forte de tout cela et marche sur du verre brisé en appréciant le son qu'il produit, en se sentant puissante, en se sentant elle-même dans un nouveau moi", expliquent Gilda Ambrosio et Giorgia Tordini comme point de départ de leur collection printemps-été 2025.