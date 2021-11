LGN Louis Gabriel Nouchi, printemps-été 2019

Pour son premier défilé parisien, Louis-Gabriel Nouchi explore la piste d'un nouveau masculin. Plus sensible, parfois à la frontière du féminin, il vogue entre influences d'Extrême Orient, vibe streetwear et héritage sartorial. Ici, les chemises business sont revues en format extra-long, là, le cycliste électrise un trench-coat, parfois, un néo-kimono en soie recouvre une silhouette immaculée inspirée du training. Une collection éclectique, à l'image du mâle en quête de nouveaux talents à ajouter dans son vestiaire.