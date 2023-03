"J'ai ressenti le besoin de revenir à un certain tailleur et de penser un peu moins streetwear. Je voulais du vrai glamour, celui qui n'est pas tape-à-l'œil, celui qui n'est pas fait que de paillettes et de brillants. Habiller les femmes en leur donnant une silhouette pleine de glamour". Donatella Versace s'inspire d'une collection historique de la maison datant de 1995 et porte sur la scène du Pacific design center la nouvelle collection mixte automne-hiver 2023/24, dévoilée quelques jours avant la soirée des Oscars. Invitant sa famille Versace au défilé, dans un front-row bondé de stars mondiales de la trempe de Miley Cyrus, Dua Lipa, Elton John, Anne Hathaway, Pamela Anderson, Hunter Doohan, Lil Nas X, Lily James, Lucien Laviscounte, Simone Ashley, et bien d'autres...