Jusqu'au dimanche 31 décembre, le Printemps Haussmann accueillera le premier pop-up de la Maison de caviar Volzhenka. Pour l’occasion, Volzhenka s’associe à Babka Zana et propose une édition limitée de la célèbre gourmandise levantine, la Babka, agrémentée de caviar pour une pause salée pur luxe. En exclusivité pour L’OFFICIEL, les deux enseignes partagent leur recette festive, dont on apprécie le jeu de saveurs et de textures audacieux. Suivez le guide.