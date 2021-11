Fashion Week

Comment survivre à la Paris Fashion Week ?

Pendant les 10 prochains jours, vos fils d'actualités ne seront reliés qu'aux ondes de la fashion. Qui porte quoi, où défilent les plus grands, comment s'incruster aux after-shows les plus cools du moment ? Alexandre de Betak, éminence grise des podiums, nous dévoile en partenariat avec Colette son kit de survie pour la Paris Fashion Week. A adopter d'urgence avant que votre foie (et votre cerveau) deviennent irrécupérables.