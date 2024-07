Industry Trends

Marc Jacobs lance un nouveau label

La dernière fois que le mot "the" a joué un rôle si important dans une appellation, c'est quand il a été supprimé du nom d'origine de Facebook, en 2005. Treize ans plus tard, voilà qu'il distingue la ligne principale de Marc Jacobs de son autre et nouvelle gamme, baptisée "The Marc Jacobs".