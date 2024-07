"Le diable s'habille en Prada" : retour sur les meilleurs looks du film

Connu pour ses répliques emblématiques, son statut de classique certifié et ses fans fervents, "Le diable s'habille en Prada" est l'un des films les plus emblématiques du XXIe siècle, en partie grâce à sa fabuleuse garde-robe et à ses choix vestimentaires.