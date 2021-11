Kristina Fidelskaya, automne-hiver 2018/19

Fidèle à l'esthétique brutaliste de sa collection printemps-été, Kristina Fidelskaya nuance ses costumes deux pièces et robes manteaux "KF" de pièces plus fluides, en écho à Mariano Fortuny. Larges d'épaules et ceinturés, les pardessus vinyle ou mats alimentent une exubérance très "low profile".