Gyunel, Couture été 2018

C'est au Ritz que la créatrice londonienne Gyunel a présenté mercredi sa nouvelle collection couture, inspirée des "Cygnes sauvages" d'Andersen et de ses réécritures, par les Ballets russes notamment. Peints à la main, en amont, par Gyunel elle-même, les princesses, cygnes et gargouilles s'amusent de pliages et frises typiquement Art Déco.