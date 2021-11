Le prix de l’Aiguille d’or du Grand Prix de l’horlogerie de Genève, remporté en fin d’année 2021 par Bvlgari pour l’Octo Finissimo Quantième Perpétuel, prouve que design accrocheur et finesse sont deux concepts parfaitement compatibles. Une fois de plus, la marque italienne démontre, produits à l’appui, combien en horlogerie tout est souvent question de contextualisation et surtout de bon timing.