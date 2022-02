La nouvelle campagne Printemps-Été 2022 photographiée par Mario Sorrenti met en scène les mannequins Anok Yai et Leon Dame entre la forteresse, la campagne et les plages rocheuses d’Almería, en Espagne, pour solliciter tous les sens et révéler les trésors de l’artisanat et de l’univers Loro Piana.