De Biarritz à Sydney, Chanel exporte l'esprit Cruise de Matthieu Blazy
Le 5 novembre 2026, Chanel présentera à Sydney la réplique de sa collection Cruise 2026-27, un défilé événement qui marque l'accélération stratégique de la maison en Australie.
Le 5 novembre 2026, Chanel présentera à Sydney la réplique de sa collection Cruise 2026-27, un défilé événement qui marque l'accélération stratégique de la maison en Australie.
Entre Coachella, le Caesars Palace et un road trip à travers les États-Unis, l’actrice britanno-argentine ne reste pas longtemps en place. On la retrouvera prochainement dans Lucky, la série estivale d’Apple TV+. “J’étais attirée par l’idée d’incarner un personnage qui aspire à la stabilité, à s’enraciner et à créer des liens solides, à ne pas avoir l’impression que le sol va se dérober sous ses pieds.”